Подмосковный омбудсмен объяснила, можно ли потратить маткапитал на покупку жилья в другом регионе

Обладатели сертификата на материнский капитал могут приобрести жилье на всей территории Российской Федерации вне зависимости от места получения сертификата. Об этом заявила Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жительницы Долгопрудного.

Она уточнила, что приобретаемое жилое помещение должно быть пригодным для проживания, а многоквартирный дом не должен быть признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. После оформления сделки нужно оформить жилье в общую собственность свою и детей с определением размера долей по соглашению.

«В то же время если гражданином получен региональный материнский капитал, порядок и условия распоряжения его средствами устанавливаются законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации, которое может содержать определенные запреты по его использованию», – добавила Фаевская.

