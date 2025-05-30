Подмосковный омбудсмен объяснила, нужно ли платить за обучение во время академического отпуска

Студентам, которые решат взять академический отпуск во время обучения на платной основе, не нужно будет платить за обучение. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жителя города Луховицы.

«Если обучение осуществляется на платной основе, то во время академического отпуска плата за обучение не взимается», — подчеркнула она.

Омбудсмен напомнила, что такой отпуск предоставляется обучающемуся по медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам. Его можно брать неограниченное количество раз. Для этого потребуются личное заявление обучающегося, а также заключение врачебной комиссии медицинской организации, повестка военного комиссариата, содержащая время и место отправки к месту прохождения военной службы или другие документы, подтверждающие основание предоставления академического отпуска (при наличии).

Решение о предоставлении академического отпуска должно быть принято в течение 10 дней со дня получения от обучающегося заявления.

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