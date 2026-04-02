Подмосковный омбудсмен объяснила, нужно ли родителям давать согласие на работу подростков

Трудовой договор в России можно заключить с подростками, достигшими 16-летнего возраста, с несовершеннолетним в возрасте от 14 до 15 лет это возможно только с письменного согласия одного из родителей (попечителя) для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью. Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жительницы Можайска.

По ее словам, в случае, если подросток учится, он может работать только в свободное от получения образования время и без ущерба для освоения образовательной программы. Их могут принять на работу только после предварительного обязательного медицинского осмотра.

«Несовершеннолетним работникам устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени в возрасте до 16 лет — не более 24 часов в неделю; в возрасте от 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю», — добавила Фаевская.

Продолжительность смены не должна в возрасте от 14 до 15 лет не должна превышать четыре часа, в возрасте от 15 до 16 лет — пять часов, в возрасте от 16 до 18 лет — семь часов. Если подростки получают общее образование или среднее профессиональное образование и совмещают его с работой в течение учебного года в возрасте от 14 до 16 лет — 2,5 часа, в возрасте от 16 до 18 лет — четыре часа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.