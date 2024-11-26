Подмосковный омбудсмен ответила, могут ли участники СВО получать медпомощь в поликлинике по месту жительства

Участники специальной военной операции, которые находятся в отпуске, могут получить медицинскую помощь в поликлинике по месту жительства. Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жителя Шатуры.

«В период проведения специальной военной операции военнослужащий, находящийся в отпуске по болезни, при наличии удостоверения личности военнослужащего Вооруженных Сил Российской Федерации (военного билета) и документа о предоставлении отпуска (отпускной билет) имеет право обратиться за получением первичной медико-санитарной помощи в поликлинику по месту своего жительства», — сказала Фаевская.

По ее словам, участникам СВО доступны профилактика, диагностика, лечение заболеваний, медицинская реабилитация и не только. Помощь могут оказывать как в амбулаторных условиях, так и в условиях дневного стационара.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил участников СВО в филиале госпиталя имени Вишневского.