Подмосковный омбудсмен помогла пенсионеру оформить выплаты

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская помогла пенсионеру, который оказался в трудной жизненной ситуации без жилья и средств к существованию, оформить пенсию. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена.

В сообщении уточнили, что почти всю жизнь мужчина проживал в Литовской Республике. Весной 2024 ему отказали в продлении следующего вида на жительства в России. Чтобы помочь заявителю, Фаевская обратилась к главе городского округа Жуковский и в Социальный Фонд страны.

«Для заявителя было найдено подходящее жилье, а Социальный Фонд России назначил ему пенсию и направил запросы в Литовскую Республику», — уточнила она.

По ее словам, когда будет получен ответ на запрос, пенсию пересчитают в большую сторону.

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