Подмосковный омбудсмен помогла жене участника СВО восстановить право на образование дочери

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская помогла жене участника специальной военной операции восстановить право дочери на поступление в ВУЗ на льготных условиях, женщина обратилась к ней в рамках встречи членами семей участников СВО. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.

«Заявительнице для полного пакета документов недоставало справки установленного образца для поступления на обучение на льготных условиях. Сложность заключалась в том, что ее супруг зарегистрирован на территории Луганской Народной Республики», — сказала Фаевская.

По ее словам, она обратилась к Уполномоченному по правам человека в Луганской Народной Республике Анне Сороке, чтобы решить данный вопрос. Вскоре женщина получила необходимый документ.

Напомним, что обратиться к омбудсмену можно по номеру +7 (498) 602-32-20.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил участников СВО в филиале госпиталя имени Вишневского.