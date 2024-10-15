Подмосковный омбудсмен посетила пункт временного размещения в детском лагере «Лесная поляна» в Коломне

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская посетила пункт временного размещения в детском оздоровительном лагере «Лесная поляна» в Коломне. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Там проживают более 100 жителей Курской области, среди них более 60 детей. Фаевская проверила условия их размещения, а также ответила на интересующие их вопросы.

«Все довольны условиями проживания, возникающие вопросы решаются. Для детей каждый день проводятся разные развлекательные мероприятия такие, как творческие мастер-классы и игры», — уточнила она.

Напомним, что обратиться к уполномоченному можно по телефону +7 (498) 602-32-20 или на официальном сайте.

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