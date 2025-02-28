Подмосковный омбудсмен провела личный прием жителей

Фото: [ пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО ]

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская провела личный прием граждан. В нем приняли участие жители нескольких округов, в том числе Красногорска, Истры и Люберец.

Как отметила омбудсмен региона, каждого жителя внимательно выслушали и дали подробные разъяснения. Если вопросы требовали более подробного изучения, обращения принимались в письменном виде.

«Каждому постараемся помочь», - подчеркнула Фаевская.

Жителей региона чаще всего волновали вопросы получения медицинской и юридической помощи, а также вопросы в сферах ЖКХ.

Ранее сообщалось, что Ирина Фаевская вручила награды помощникам омбудсмена на общественных началах.