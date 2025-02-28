Подмосковный омбудсмен провела личный прием жителей
Жители нескольких округов приехали на личный прием к Ирине Фаевской
Фото: [пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО]
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская провела личный прием граждан. В нем приняли участие жители нескольких округов, в том числе Красногорска, Истры и Люберец.
Как отметила омбудсмен региона, каждого жителя внимательно выслушали и дали подробные разъяснения. Если вопросы требовали более подробного изучения, обращения принимались в письменном виде.
«Каждому постараемся помочь», - подчеркнула Фаевская.
Жителей региона чаще всего волновали вопросы получения медицинской и юридической помощи, а также вопросы в сферах ЖКХ.
Ранее сообщалось, что Ирина Фаевская вручила награды помощникам омбудсмена на общественных началах.