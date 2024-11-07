Подмосковный омбудсмен провела встречу с победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады по праву

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская встретилась с победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады по праву и рассказала им о своей деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Мероприятие прошло в Московском Художественном театре имени А. П. Чехова, в нем приняли участие школьники из Щелково, Королева, Одинцово, Ступино и Каширы.

«Я с большим удовольствием пообщалась с ребятами. Рассказала о своей работе, привела интересные примеры из практики. Дети увлечены правом, это чувствуется. Хочу отметить, что они умеют задавать очень хорошие вопросы», — сказала Фаевская.

В ходе встречи школьники узнали о влиянии пропаганды иностранных государств на традиционные ценности, подробности об искусственном интеллекте и не только.

«Эта встреча помогла мне узнать интересные случаи из работы Уполномоченного по правам человека и осознать важность этого должностного лица», — поделилась впечатлениями Диана Воротягина, ученица 10 класса Гимназии им. Е. М. Примакова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.