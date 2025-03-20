Подмосковный омбудсмен провела встречу с участниками спецоперации

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская вместе с военным прокурором Военной прокуратуры Подольского гарнизона полковником юстиции Виктором Билыком провела встречу с бойцами спецоперации.

«Мы хотели увидеть и поддержать наших ребят, поэтому привезли им небольшие сувениры и узнали о вопросах, которые их беспокоят», — отметила подмосковный омбудсмен.

Встреча прошла в военном клиническом госпитале в Подольском округе. В ней приняли участие 20 военнослужащих из разных округов региона. Бойцам рассказали о доступных мерах поддержки, реабилитации и выплатах. Также были приняты обращения в письменной форме. Кроме того, Билык сообщил, как подать обращение в военную прокуратуру.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что большое значение имеет оказание участникам СВО помощи в социализации и самореализации.