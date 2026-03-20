Подмосковный омбудсмен провела встречу с участниками СВО

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская провела встречу с участниками специальной военной операции, она прошла на базе филиала № 1 ФГБУ «3 ЦВКГ им. А. А. Вишневского» Минобороны России. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена.

«Мы понимаем, как важно поддерживать наших ребят, особенно тех, которые сейчас находятся на лечении. Такие встречи мы проводим регулярно, напоминаем ребятам о мерах поддержки для военнослужащих, узнаем какие вопросы их сейчас волнуют», — отметила Фаевская.

В рамках нового мероприятия участники смогли узнать о медицинских услугах, которые им положены, а также о психологической помощи и социальных льготах. Кроме того, Фаевская в рамках встречи выразила благодарность медикам за их труд и вручила участникам СВО памятные подарки.

В сообщении добавили, что обратиться к омбудсмену можно, в том числе, через МФЦ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.