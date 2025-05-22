Подмосковный омбудсмен провела встречу с водителями скорой медицинской помощи

«Ко мне обратились водители скорой медицинской помощи с коллективной жалобой по разным причинам, основная из которых — снижение заработной платы. Мы оперативно организовали встречу с заявителями, тщательно изучили ситуацию. Подтверждений нарушений прав водителей скорой помощи мы не выявили», — сказала Фаевская.