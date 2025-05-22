Подмосковный омбудсмен провела встречу с водителями скорой медицинской помощи
Подмосковный омбудсмен Фаевская встретилась с водителями скорой помощи
Фото: [Фотограф Кекелия Мария Георгиевна]
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская провела встречу с водителями скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
Мероприятие прошло на Красногорской подстанции областной станции скорой медицинской помощи, участниками стали председатель областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Нина Суслонова, заместитель министра здравоохранения Московской области Андрей Раздорский и главный врач областной станции скорой медицинской помощи Константин Маслов.
«Ко мне обратились водители скорой медицинской помощи с коллективной жалобой по разным причинам, основная из которых — снижение заработной платы. Мы оперативно организовали встречу с заявителями, тщательно изучили ситуацию. Подтверждений нарушений прав водителей скорой помощи мы не выявили», — сказала Фаевская.
В ходе встречи участники обсудили вопросы, которые касались труда и отдыха водителей машин скорой, ремонта автомобилей и не только. Константин Маслов отметил, что все сотрудники получили ответы на волнующие их вопросы.
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