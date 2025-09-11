Подмосковный омбудсмен рассказала, через какой срок можно продать квартиру без уплаты налога

Собственник жилого помещения должен владеть им минимум пять лет, чтобы оформить продажу без уплаты налога, в исключительных случаях срок может быть сокращен до трех лет. Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жителя Подольска.

По ее словам, минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества составляет три года, если на момент перехода права собственности на продаваемую квартиру (или долю в ней) в собственности у налогоплательщика не находится иного жилого помещения, также если право собственности на объект получено налогоплательщиком в порядке наследования или по договору дарения от члена семьи, в порядке приватизации или в результате передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением.

«Если продается жилое помещение или доля (доли) в нем, образованные в результате раздела, перепланировки или реконструкции жилого помещения, выдела доли из жилого помещения, в срок нахождения в собственности образованных жилого помещения или доли (долей) в нем включается срок нахождения в собственности налогоплательщика исходного жилого помещения (доли в исходном жилом помещении)», – добавила Фаевская.

