Подмосковный омбудсмен рассказала, что грозит жителям за неиспользование земельного участка

Владельцы земельных участков из состава земель населенных пунктов должны приступить к их использованию в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием со дня приобретения прав на него, если требуется освоение земли – не позднее трех лет с указанной даты. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жителя Красногорска.

«В соответствии с частью 3 статьи 8.8 КоАП РФ неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях в случае, если обязанность по использованию такого земельного участка в течение установленного срока предусмотрена федеральным законом, влечет наложение административного штрафа на граждан», – отметила Фаевская.

В случае, если определена кадастровая стоимость земельного участка, размер штрафа составит от 1 до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 20 тыс. рублей, если не определена – от 20 до 50 тыс. рублей.

При этом под освоением участка понимается выполнение одного или нескольких мероприятий по приведению в состояние, пригодное для его использования. Например, освобождение от сорных растений. Эти требования распространяются на садовые и огородные земельные участки вне зависимости от их принадлежности к определенной категории земель.

К признакам неиспользования земельных участков относятся в том числе захламление более чем 50% площади участка предметами, не связанными с его использованием, или загрязнение указанной площади отходами производства и потребления.

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