Подмосковный омбудсмен рассказала, как должникам сохранить доходы на уровне прожиточного минимума

Россияне — должники по исполнительному производству могут сохранить свой заработок и другие доходы на уровне прожиточного минимума, это закреплено одним из принципов исполнительного производства в ФЗ «Об исполнительном производстве» — принципом неприкосновенности минимума имущества, необходимого для существования должника-гражданина и членов его семьи. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жителя города Дедовска.

По ее словам, если же в субъекте Российской Федерации по месту жительства должника величина установленного прожиточного минимума превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране, то применяется региональный прожиточный минимум.

«Реализация права должника-гражданина на сохранение при обращении взыскания на его доходы прожиточного минимума носит заявительный характер», — уточнила Фаевская.

С заявлением можно обратиться в подразделение судебных приставов, в котором ведется исполнительное производство, в банк или иную кредитную организацию, осуществляющие обслуживание его счетов. Если у должника есть лица, находящиеся на иждивении, он может обратиться в суд с заявлением о сохранении ему заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере, превышающем прожиточный минимум.

При этом омбудсмен уточнила, что ограничение размера удержания из заработной платы и иных доходов должника в целях сохранения прожиточного минимума не применяется по исполнительным документам, содержащим требования о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, а также возмещении ущерба, причиненного преступлением.

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