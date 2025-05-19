Подмосковный омбудсмен рассказала, как осужденным заменить неотбытую часть срока на более мягкое наказание

Осужденные, которое отбывают срок в исправительной колонии строгого режима, могут просить о замене неотбытой части наказания более мягким. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жительницы города Люберцы.

По ее словам, это относится к лицам, которые возместили вред, причиненный преступлением, полностью или частично. При этом необходимо, чтобы к моменту рассмотрения этого вопроса осужденный фактически отбыл определенную часть наказания в виде лишения свободы. Продолжительность будет зависеть от тяжести совершенного преступления.

Так, относительно преступлений небольшой или средней тяжести должно пройти не менее одной трети срока наказания, тяжкого преступления — не менее половины срока, особо тяжкого преступления — не менее двух третей срока. При замене неотбытой части наказания суд может избрать штраф, обязательные работы, исправительные работы и не только. Ходатайство осужденный может подать через администрацию учреждения, в котором он отбывает наказание.

«Администрация такого учреждения не позднее чем через 10 дней после подачи указанного ходатайства направляет его в суд вместе с характеристикой на осужденного. В характеристике должны содержаться данные о поведении осужденного, его отношении к учебе и труду в течение всего периода отбывания наказания, к совершенному деянию и о том, что осужденный частично или полностью возместил причиненный ущерб или иным образом загладил вред, причиненный в результате преступления», — добавила Фаевская.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.