Подмосковный омбудсмен рассказала, как вернуть деньги за билет при отмене авиарейса

Авиакомпания обязана вернуть деньги за билет пассажирам при отмене рейса в течение 30 дней. Об этом заявила Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жителя Звенигорода.

Для этого нужно направить письменную претензию в адрес перевозчика с требованием о возврате провозной платы за несостоявшийся перелет или предъявить ее в аэропорту пункта отправления. Компания обязана рассмотреть ее в течение 30 дней со дня поступления претензии и в письменной форме или в форме подписанного электронной подписью документа уведомить об удовлетворении или отклонении претензии.

За неисполнение этой нормы перевозчику придется заплатить штраф, компенсацию морального вреда и неустойку за нарушение сроков удовлетворения требований потребителя.

«Требования о взыскании вышеуказанных штрафа, компенсации и неустойки могут быть заявлены пассажиром при предъявлении в суд соответствующего иска к перевозчику в случае, если уплаченные за перевозку денежные средства не будут возвращены авиакомпанией добровольно в установленный законом срок», — подчеркнула Фаевская.

Если в результате отмены рейса пассажир понес дополнительные убытки (например, не попал на стыковочный рейс), он может заявить требование об их возмещении при рассмотрении иска к перевозчику.

