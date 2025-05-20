Подмосковный омбудсмен рассказала, можно ли получить на руки остаток маткапитала

Семьи, которые не полностью потратили материнский капитал, могут получить остаток средств в виде единовременной выплаты, если этот остаток не превышает 10 тыс. рублей. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жительницы города Черноголовки.

По ее словам, заявление на выплату можно подать в любое время после возникновения права на получение данной выплаты. Его можно направить в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, лично или через представителя лица, получившего сертификат, а также почтой.

«В случае принятия решения об удовлетворении заявления перечисление средств осуществляется территориальным органом через российскую кредитную организацию, указанную в этом заявлении, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об удовлетворении заявления», — добавила Фаевская.

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