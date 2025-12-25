Подмосковный омбудсмен рассказала о компенсации стоимости обучения в колледжах для детей из многодетных семей

В декабре 2025 года в Подмосковье появилась дополнительная мера социальной поддержки многодетных семей – ежегодная компенсация части стоимости обучения в колледжах. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жительницы Котельников.

Она уточнила, что право на нее имеет один из родителей (законных представителей), если в семье воспитывают четырех и более детей. Компенсация будет предоставляться на каждого ребенка, если они обучаются по очной форме обучения по образовательной программе среднего профессионального образования на основании договора об оказании платных образовательных услуг, заключенного с государственной образовательной организацией региона. Ее размер составит 50% от фактически оплаченной стоимости обучения ребенка.

«Дополнительным условием предоставления ежегодной компенсации части стоимости обучения детей из многодетных семей является получение ребенком среднего профессионального образования впервые и по профессиям или специальностям, определенным Правительством Московской области», – заключила Фаевская.

