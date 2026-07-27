Подмосковный омбудсмен рассказала о получении налогового вычета за обучение детей

Оба родителя могут обратиться в налоговые органы для получения налогового вычета за обучение детей, вне зависимости от того, кем из них произведена оплата соответствующих услуг. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жителя Истры.

Федеральная налоговая служба России уточнила, что при совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом предполагается, что он действует с согласия другого. Единственным подтверждением права налогоплательщика на получение социальных налоговых вычетов по расходам на оплату образовательных и медицинских услуг, произведенным с 01.01.2024, являются справка об оплате услуг.

«Таким образом, образовательные (медицинские) организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную (медицинскую) деятельность, вправе выдать справки на имя любого из супругов независимо от того, кем из них произведена оплата соответствующих услуг», – подчеркнула Фаевская.

Получить социальные налоговые вычеты по расходам на оплату образовательных и медицинских услуг можно у работодателя до окончания налогового периода, в котором произведены такие расходы, в упрощенном порядке в проактивном режиме посредством взаимодействия через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России или в налоговом органе.

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