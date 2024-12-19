Подмосковный омбудсмен рассказала о сроках проведения экспертизы товара для возврата в магазин
Фото: [Пресс-служба уполномоченного]
Продавец может провести экспертизу товара ненадлежащего качества, если покупатель захотел вернуть его в магазин, сроки ее проведения могут варьироваться в зависимости от возникшей проблемы. Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жителя Электростали.
Так, если покупатель хочет заменить товар, на проведение экспертизы отводится 20 дней с момента предъявления требования.
«Требования о соразмерном уменьшении покупной цены товара, возмещении расходов на исправление недостатков товара потребителем или третьим лицом, возврате уплаченной за товар денежной суммы, а также требование о возмещении убытков, причиненных потребителю вследствие продажи товара ненадлежащего качества либо предоставления ненадлежащей информации о товаре, подлежит удовлетворению продавцом в течение 10 дней со дня его предъявления», — добавила Фаевская.
По ее словам, в этом случае экспертизу должны будут провести в течение 10 дней.
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