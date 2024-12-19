Подмосковный омбудсмен рассказала о сроках проведения экспертизы товара для возврата в магазин

Продавец может провести экспертизу товара ненадлежащего качества, если покупатель захотел вернуть его в магазин, сроки ее проведения могут варьироваться в зависимости от возникшей проблемы. Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жителя Электростали.