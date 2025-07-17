Подмосковный омбудсмен рассказала об изменениях в части возбуждения дел о клевете

Уголовные дела о клевете (распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию) после внесения соответствующих изменений в закон № 146-ФЗ теперь возбуждаются следствием, а не судом. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жителя Подольска.

По ее словам, такие дела возбуждаются по заявлению потерпевшего или его законного представителя, однако не подлежат прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым. Доказательством вины будут заниматься правоохранительные органы, предварительное расследование по ним будет производиться в форме дознания. Кроме того, в связи с изменением вида уголовного преследования обвинение в ходе судебного производства будет поддерживать прокурор, а не сам потерпевший (частный обвинитель).

«В случае вынесения оправдательного приговора в отношении подсудимого процессуальные издержки (например, вознаграждение эксперту или переводчику) не могут быть взысканы с лица, по жалобе которого было начато производство по данному уголовному делу, как это предусмотрено по делам частного обвинения (часть 9 статьи 132 УПК РФ), а подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета», — добавила Фаевская.

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