Подмосковный омбудсмен рассказала об уважительных причинах для неявки в военкомат по повестке

Заболевание или увечье гражданина, связанные с утратой трудоспособности, являются одной из уважительных причин не явиться в установленные время и место по повестке военного комиссариата. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жителя Реутова.

Кроме того, уважительными причинами неявки при условии документального подтверждения являются тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа и ряда других родственников либо участие в похоронах указанных лиц, препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, и некоторые другие.

«Неявка без уважительной причины гражданина, состоящего на воинском учете или не состоящего, но обязанного состоять на воинском учете, по врученной повестке по истечении 20 календарных дней со дня, указанного в повестке, влечет применение в отношении такого гражданина временных мер, направленных на обеспечение его явки», — предупредила Фаевская.

Так, например, могут применить запрет на государственную регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, запрет на постановку на учет в налоговом органе физлица в качестве налогоплательщика, применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и не только. Помимо этого, за неявку предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 10 до 30 тыс. рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.