Подмосковный омбудсмен вручила награды победителям конкурса СМИ
Фото: [Станислав Никольский]
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская наградила победителей конкурса средств массовой информации и информационно-просветительских ресурсов, которые соревновались за лучшее освещение проблем защиты прав человека и правозащитной деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена.
«Вы поднимаете важные вопросы и это очень помогает нам в работе. Благодарю вас за то, что вы проводите большую работу в сфере правового просвещения», — отметила Фаевская.
Победителей определили в номинациях «Правовое просвещение», «Профессия правозащитник» и «Лучший правовой блог». Дипломы I степени получили корреспондент АО «Газета.ру» Ксения Стеценко, редакция сетевого издания «Регионы.ру», корреспондент редакции сетевого издания «Регионы.ру» Инга Тарасова и не только.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.