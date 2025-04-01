Подмосковный школьник вошел в число призеров международного литературного конкурса

Подмосковный школьник Денис Самодуров вошел в число призеров 11-го сезона Международного детско-юношеского литературного конкурса им. И. С. Шмелева «Лето Господне». Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

Денис учится в десятом классе лицея №14 имени М. М. Громова в Жуковском. На конкурсе он занял третье место среди старшеклассников.

Конкурс организует Издательский совет РПЦ по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В нем принимают участие школьники со всей России, а также из зарубежных стран.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьника из Химок, который получил золото на международной олимпиаде по математике.