Подмосковный школьник занял второе место на Международной олимпиаде в Румынии
Фото: [Пресс-служба Минобразования МО]
Ученик девятого класса Физтех-лицея им. П. Л. Капицы Тимофей Миронюк выступил в составе сборной команды России на Международной естественнонаучной олимпиаде юниоров (IJSO), которая прошла в Румынии, школьникам удалось завоевать три золотые и две серебряные медали. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.
Подмосковный школьник стал серебряным медалистом. В рамках олимпиады участникам предстояло решить тестовые, теоретические и экспериментальные задания по физике, химии и биологии.
«Поздравляем нашу сборную, его тренеров и желаем дальнейших успехов!», — добавили в сообщении.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.