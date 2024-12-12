Подмосковный школьник занял второе место на Международной олимпиаде в Румынии

Ученик девятого класса Физтех-лицея им. П. Л. Капицы Тимофей Миронюк выступил в составе сборной команды России на Международной естественнонаучной олимпиаде юниоров (IJSO), которая прошла в Румынии, школьникам удалось завоевать три золотые и две серебряные медали. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.