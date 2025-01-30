Подмосковным учителям рассказали о возможности получить «Социальную ипотеку»

В Подмосковье начался прием заявок на участие в программе «Социальная ипотека», которая помогает педагогам региона приобрести свое жилье. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В рамках программы регион полностью оплатит стоимость квартиры, участнику останется выплачивать только проценты по кредиту. Оставить заявку на участие можно здесь до конца марта 2025 года.

Программа распространяется на учителей начальных классов, математики, русского языка и литературы, биологии, физики, химии и не только. Узнать подробности можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в Гимназии имени Примакова.