Подольский колледж МОКИТ вошел в топ-15 лучших по стране

Московский областной колледж информации и технологий, расположенный в Подольске, вошел в число 15 лучших колледжей России в своей основной специализации. Об этом рассказали в муниципальной администрации.

В Министерстве образования Московской области отметили, что подмосковные вузы вошли в топ-20 лучших учреждений России по подготовке педагогических кадров.

Подольский МОКИТ занял 11-е место в национальном рейтинге по трудоустройству выпускников колледжей по специализации «Правоохранительная сфера и управление».

Всего в колледже обучаются порядка 1,3 тыс. ребят. Обучение ведется по 12 направлениям — очно, очно-заочно и заочно. Кроме того, практикуется дистанционный формат обучения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе был создан Центр математического образования.