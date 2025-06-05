Помещения под кафе и фуд-корты появились в парке «Дубрава» в Подольске

В микрорайоне Климовск в Подольске на территории парка «Дубрава» построили помещения под кафе и фуд-корты. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.

«Локации под кафе и фуд-корты готовы, детские игровые зоны заняли свои места. Сейчас доделываем смотровую площадку. Завершаем реконструкцию центральной части территории, монтируем сцену», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

По его словам, строители также ставят спортивное оборудование, обустраивают площадки для воркаута, настольного тенниса и не только, работы выполнены на 70%. Открыть обновленный лесопарк планируют в конце 2025 года. Благоустройство проходит в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.