Представители Подмосковья вошли в число победителей проекта «Без срока давности»

Представители Подмосковья вошли в число победителей и призеров всероссийского проекта «Без срока давности». Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

В рамках проекта на конкурс сочинений поступило порядка 700 тысяч работ школьников и студентов техникумов и колледжей. Общее число заявок на фестиваль экспозиций составило более 3,5 тыс.

Победителями и призерами в номинациях конкурса сочинений стали 76 человек, на фестивале музейных экспозиций — 43 учреждения.

Восьмиклассник школы № 4 им. П. И. Климчука Щелково Назар Федоров стал призером 2-й категории конкурса сочинений. Он представил сочинение «Август».

Гимназия № 1 Балашихи одержала победу в дополнительной номинации «За привлечение обучающихся к тематике проекта „Без срока давности“» на фестивале музейных экспозиций.

Ранее в ведомстве рассказали, что подмосковные школьники получили 550 дипломов по итогам всероссийской олимпиады.