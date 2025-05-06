Школьники Подмосковья получили 550 дипломов по итогам всероссийской олимпиады

Подмосковье вошло в топ-3 регионов-лидеров по итогам Всероссийской олимпиады школьников. Так, представители региона получили 550 дипломов. Это на 109 наград больше, чем в 2024-м, передает Министерство образования Московской области.

По итогам олимпиады Московская область заняла второе место среди всех субъектов РФ.

В число обладателей дипломов вошли 91 победитель и 459 призеров. Больше всего дипломов было получено на олимпиаде по технологии — 64. Еще 61 диплом ребята завоевали на олимпиаде по астрономии, 46 — на олимпиаде по физике.

В финале олимпиады приняли участие более 1,1 тыс. школьников Подмосковья. Это на 296 человек больше, чем годом ранее.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев поздравил учащегося из Химок, который одержал победу на международной олимпиаде по математике.