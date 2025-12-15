Logo

Представительница Химок одержала победу в конкурсе «Красивая мама — 2025»

Жительница Химок одержала победу в конкурсе «Красивая мама — 2025»

Официально

Фото: [Администрация г. о. Химки]

Жительница Химок Ирина Канесева, которая работает учителем-логопедом детского сада «Аистенок» при школе «Флагман», стала победительницей конкурса красоты и материнства «Красивая мама — 2025» среди 17 финалисток из разных регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого  пригласил  жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

В рамках конкурса ей предстояло пройти самопрезентацию, показать свои таланты, представить совместное выступление с детьми, а также принять участие в традиционном дефиле. Женщину поддерживали ее муж и дети, теперь она войдет в жюри региональных этапов конкурса «Красивая мама».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев  подчеркнул  важность культурных событий для жителей Подмосковья.

Актуально
Химки
Подмосковье