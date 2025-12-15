Жительница Химок Ирина Канесева, которая работает учителем-логопедом детского сада «Аистенок» при школе «Флагман», стала победительницей конкурса красоты и материнства «Красивая мама — 2025» среди 17 финалисток из разных регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В рамках конкурса ей предстояло пройти самопрезентацию, показать свои таланты, представить совместное выступление с детьми, а также принять участие в традиционном дефиле. Женщину поддерживали ее муж и дети, теперь она войдет в жюри региональных этапов конкурса «Красивая мама».

