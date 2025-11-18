Представительница Химок завоевала титул «Супермама‑2025»
Фото: [Администрация г. о. Химки]
Представительница Химок Светлана Порскова стала обладательницей титула «Супермама‑2025» на областном конкурсе «Имя ее — Мама». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.
«Поздравляем Светлану и всю ее дружную семью с победой в конкурсе. Гордимся и желаем новых достижений!», — сказала глава города Елена Землякова.
В финале конкурса выступили 54 многодетные матери со всего Подмосковья, в ходе испытаний оценивались социальные инициативы, кулинарное мастерство, чувство стиля и интеллектуальные способности.
