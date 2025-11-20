Представительница Подмосковья получила грамоту общества «Знание» за вклад в реализацию просветительских проектов

Председатель родительского комитета при Министерстве образования Московской области Анастасия Снегурова получила грамоту общества «Знание» за вклад в реализацию просветительских проектов.

Снегурова вместе с делегацией родителей Подмосковья приняла участие во Всероссийском съезде родительских комитетов, который прошел в столице. В общей сложности его участниками стали 600 родителей со всей страны.

В рамках съезда Снегурова была награждена почетной грамотой общества «Знание» за весомый вклад в реализацию просветительских проектов и продвижение идей просвещения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал старт региональной конференции, посвященной вопросам коррекционного и инклюзивного образования.