Представительница Подмосковья получила грамоту общества «Знание» за вклад в реализацию просветительских проектов

Глава родительского комитета Подмосковья получила грамоту общества «Знание»
Фото: [Министерство образования МО]
Председатель родительского комитета при Министерстве образования Московской области Анастасия Снегурова получила грамоту общества «Знание» за вклад в реализацию просветительских проектов.
Снегурова вместе с делегацией родителей Подмосковья приняла участие во Всероссийском съезде родительских комитетов, который прошел в столице. В общей сложности его участниками стали 600 родителей со всей страны.
В рамках съезда Снегурова была награждена почетной грамотой общества «Знание» за весомый вклад в реализацию просветительских проектов и продвижение идей просвещения.
