Прием заявок на участие в программе соципотеки для учителей продлили в Подмосковье

В Подмосковье был продлен прием заявок на участие в программе соципотеки для учителей, передает Министерство образования Московской области. Так, заявки принимаются до 27 марта.

Участниками программы могут стать учителя начальных классов, математики, русского языка и литературы, биологии, физики, химии, информатики и ИКТ. Условием является стаж в РФ от пяти лет.

Молодые учителя в возрасте до 35 лет со стажем в учреждениях региона от трех лет могут присоединиться к программе вне зависимости от преподаваемого предмета.

Прием заявок на программу стартовал в середине январе. Об этом сообщал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.