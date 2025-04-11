Проект «Капитаны образования: кадровый резерв» стартовал в Московской области

На участие в проекте поступило 175 заявок от кандидатов с высшим образованием и опытом работы в образовательной сфере. Отбор прошли 46 человек. Теперь их ждет восемь тематических модулей, управленческие стажировки в ведущих школах Подмосковья, мастер-классы, деловые игры и тренинги. В финале участники будут защищать свои проекты.

«Система образования в регионе большая и разноплановая, поэтому необходимость профессионального кадрового резерва для нас очевидна. У нас много приоритетных задач, и мы будем учиться отвечать на эти вызовы вместе с участниками проекта», — отметила глава министерства Ингрид Пильдес.

Сейчас в Подмосковье открыто порядка 1 тыс. образовательных организаций, в которых обучаются более 1,6 млн человек. Число работников системы образования превышает 100 тыс. человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.