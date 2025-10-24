Профориентационный проект «Билет в будущее» стартовал в Щелковском колледже. Он нацелен на раннюю профессиональную ориентацию учеников 8-11-х классов. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

В рамках проекта школьники из Щелково, Фрязино и Лосино-Петровского смогут пройти ознакомительные пробы на площадках колледжа по различным профессиям.

До конца года более 50 тыс. подмосковных школьников пройдут профессиональные пробы в рамках единой модели профориентации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области увеличилось число заявлений на поступление в колледжи.