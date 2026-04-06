Просветительская инклюзивная кампания состоялась в колледже «Подмосковье»

С 30 марта по 3 апреля в колледже «Подмосковье» прошла масштабная просветительская кампания, организованная студентами в рамках всероссийского проекта «Люди как люди». Инициатива была нацелена на поддержку людей с расстройствами аутистического спектра и популяризацию инклюзивных ценностей. Об этом сообщили в пресс‐службе Министерства образования Московской области.

Неделя мероприятий стала важным шагом в разрушении устойчивых стереотипов и формировании культуры взаимопонимания в обществе. Студенты стремились не просто донести информацию, а создать пространство для открытого диалога, где каждый мог задать вопрос, поделиться мнением и узнать что‐то новое о жизни особенных людей.

Программа получилась насыщенной и разноплановой. Участники кампании распространяли информационные материалы, которые развенчивали распространенные мифы об аутизме. Большой отклик вызвали мастер‐классы по арт‐терапии. Творческие занятия позволили участникам по‐новому взглянуть на способы самовыражения и коммуникации, а также на то, как искусство может стать мостом между людьми с разными особенностями восприятия мира. Не менее значимой частью программы стали кинопоказы. Зрители увидели фильмы о жизни необычных людей и поучаствовали в открытых дискуссиях.

Еще одним заметным событием стал конкурс тематических стендов. Участники представили работы с практическими советами по коммуникации с людьми с особенностями здоровья, а также поделились малоизвестными, но важными фактами об аутизме.

Особым моментом недели стало участие студентов, преподавателей и волонтеров Школы социальной инклюзии в международной инициативе «Зажги синим». Синий цвет, выбранный символом акции, напомнил всем о важности терпимости, открытости и принятия каждого человека без исключений. В рамках мероприятия были организованы тематические фотосессии, которые не только привлекли внимание к теме, но и стали ярким творческим выражением поддержки особенных людей и их семей.

