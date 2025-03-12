Развитие математического образования обсудили в Московской области

Мероприятие прошло в Областной гимназии им. Е. М. Примакова. В нем приняли участие глава Минобразования региона Ингрид Пильдес, представители Областного технолицея им. В. И. Долгих, Корпоративного университета развития образования, Фонда развития Физтех-школ и областных школ.

В рамках заседания были презентованы алгоритм формирования пятых и седьмых математических классов с 1 сентября 2025 года и проект создания Центра математического образования. Особое внимание уделили модели «Математическая начальная школа Подмосковья».

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность работы по привлечению педагогов в школы региона.