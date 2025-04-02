Региональный чемпионат «Абилимпикс» стартовал в Московской области

В Подмосковье стартовал региональный чемпионат по профмастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». О соревнованиях рассказали в Министерстве образования Московской области.

В этом году число участников соревнований составило 987 человек. Среди них десть бойцов СВО.

Соревнования будут проходить до 11 апреля по 69 компетенциям в категориях «Школьники», «Студенты» и «Специалисты». Победители представят регион на федеральном уровне.

В рамках чемпионата также пройдут различные мастер-классы, ярмарка вакансий, профориентационные мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу образовательного центра «Созвездие» в Красногорске.