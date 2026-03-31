Региональный этап конкурса «Мастер года 2026» проведут в Московской области

В регионе уже провели отборочный этап конкурса, на него было подано 348 заявок на участие. Самыми востребованными направлениями стали «Сервис и туризм», «ИТ», «Экономика», «Машиностроение», «Транспорт» и «Строительство». Из общего числа конкурсная комиссия определила 53 кандидата из 22 колледжей для участия в региональном этапе. Теперь им предстоит презентовать свою практику подготовки студентов в видеороликах, а также провести открытые мастер-классы (учебные занятия со студентами).

Работы участников оценят 45 экспертов, в том числе руководящие и педагогические работники профессиональных образовательных организаций области, финалисты конкурса «Мастер года» прошлых лет и представители работодателей. Победитель конкурса представит регион в финале и получит 200 тыс. рублей, лауреаты — по 100 тыс. рублей.

