Региональный этап Всероссийского проекта «МедиаПритяжение» прошел в Подмосковье

В Подмосковье прошел региональный этап Всероссийского проекта «МедиаПритяжение». Об итогах мероприятия рассказали в Министерстве образования Московской области.

Форум провели на базе Дома «Движения Первых». В его рамках порядка 600 участников встретились с популярным лайфстайл-блогером Ариной Балериной.

Также состоялись тематические мастер-классы и защита проектов. Все желающие могли изучить основы создания видео и написания текстов. В завершение выступили шоу-балет «FIRE» и Ксения Ворошилова.

Кроме того, были определены победители регионального этапа проекта. Так, в номинации «МедиаКоманда» победила команда «Наш контент» из Балашихи. Ее ждет окружной этап.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что на выставке «Робостанция» представлены экспонаты от подмосковных школьников.