Региональный семинар по вопросам адресной помощи школам прошел в Подмосковье

Очный семинар «Управление качеством образования в школе: проблемы, пути решения» прошел в Подмосковье на базе Корпоративного университета развития образования. Об итогах мероприятия рассказали в Министерстве образования Московской области.

В семинаре приняли участие представители органов управления образованием, методических служб, руководители школ из 23 округов Подмосковья. Участников поприветствовала замминистра образования Подмосковья — начальник управления модернизации системы образования Анна Гребцова.

Семинар был организован для школ с низкими образовательными результатами. В его рамках обсудили инструменты методического сопровождения, способы оптимизации работы педагогов, возможности школ для повышения образовательных результатов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по привлечению учителей в школы области.