Резервные дни дополнительного периода для участников ГИА пройдут в Подмосковье

В Подмосковье 17 сентября стартует дополнительный период ОГЭ. Резервные дни дополнительного периода для участников государственной итоговой аттестации продлятся до 23 сентября, сообщили в Министерстве образования Московской области.

В указанный период сдать экзамены смогут ученики, которые получили неудовлетворительные оценки не более чем по двум предметам, а также те, кто не явился на экзамен или досрочно завершил его по уважительной причине.

Сдавать экзамены в этот период будут почти 2,3 тыс. человек. Для этого в области организовали свыше 20 пунктов. За ходом проведения экзаменов будут следить порядка 50 общественных наблюдателей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил школьников региона с началом нового учебного года.