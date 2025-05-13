Самые востребованные направления подготовки в колледжах назвали в Подмосковье
Более половины школьников Подмосковья планируют поступать в колледжи в 2025 году
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В Подмосковье растет популярность колледжей и техникумов среди выпускников девятых классов школ. В 2025 году более половины учащихся школ намерены продолжить обучение в учреждениях среднего профобразования, рассказали в Министерстве образования Московской области.
Самыми востребованными направлениями в таких учреждениях являются промышленность, транспорт, ИТ, строительство.
В новом учебном году количество бюджетных мест в области увеличат — их число составит 24,6 тыс.
«Это позволит большему числу ребят получить качественное образование и уверенно войти в профессию», — отметила глава министерства Ингрид Пильдес.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев провел встречу со школьниками из ОАЭ, приехавшими в гимназию имени Примакова.