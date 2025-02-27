Серию вебинаров для родителей проведут в Московской области

В Подмосковье запустят новый просветительский онлайн-проект «Родительский час». Его реализует Министерство образования Московской области.

Проект нацелен на родителей. В его рамках специалисты дадут советы по воспитанию детей, расскажут об обеспечении их безопасности и о возрастной психологии.

Каждый вебинар будет состоять из трех рубрик: «Мнение эксперта», «Родителям на заметку» и «Вопрос? Ответ!».

Первый вебинар пройдет в 15:00 28 февраля. Его тема — «Воспитательная среда интернета: ценности и угрозы». Спикером станет нейропсихолог, преподаватель психологии, лектор Российского общества «Знание» Лев Малазония. Прямая трансляция пройдет во «ВКонтакте». Присоединиться к вебинару можно по этой ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в регионе стартовала онлайн-запись в школу приемных родителей.