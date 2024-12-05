Сервис для родителей детей с ОВЗ и инвалидностью работает в Подмосковье

В Подмосковья с июня 2024 года работает сервис, который позволяет родителям и законным представителям дистанционно записаться на консультацию или обследование ребенка с ОВЗ и инвалидностью, чтобы создать специальные условия при получении образования или при проведении государственной итоговой аттестации. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В ведомстве уточнили, что консультации проводят как очно, так и в режиме онлайн. Сейчас на региональном портале государственных услуг (РПГУ) уже зарегистрировано около 15 тысяч заявок, более девяти тысяч из них — дистанционно. В ноябре в регионе также появилась возможность получить электронное заключение ПМПК, добавили в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.