Школьникам из Химок рассказали о правилах дорожного движения

Детям, которые отдыхают в школьных лагерях в Химках, в игровой форме рассказали о правилах дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.

Так, в лагере при школе «Наследие» организовали познавательную игровую программу «Светофор», в рамках которой школьникам рассказали об основных правилах дорожного движения и провели викторину. Кроме того, для них подготовили настольную игру «По дороге безопасности».

«Такие интерактивные занятия очень полезны для детей. В игровой форме ребята не только лучше запоминают правила, но и учатся применять их в реальных ситуациях», – отметила депутат Ирина Спирина.

В пресс-службе уточнили, что в общей сложности летние школьные лагеря посещают более 700 юных химчан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.