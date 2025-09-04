Школьникам Подмосковья расскажут, как противостоять мошенникам. Подробнее о новых занятиях рассказали в Главном управлении региональной безопасности Московской области.

Так, ведомство совместно с Министерством образования Московской области организует выступления экспертов. В их числе — специалисты Главного управления Банка России по ЦФО, Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Московской области, Управления экономической безопасности ГУРБ Подмосковья.

Специалисты расскажут, как аферисты втираются в доверие, какие схемы используют для обмана и как не попасться на их уловки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников с началом учебного года.