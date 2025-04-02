Школьники и студенты Подмосковья встретились с Героями России

Учащиеся подмосковных школ и колледжей, активисты «Движения Первых», «Орлят России» и «Юнармии» встретились с Героями России в рамках тематических классных часов «Урок мужества». Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

На встречах учащиеся смогли задать военнослужащим все интересующие их вопросы. Бойцы поделились личными историями, рассказали о службе и важности писем и рисунков для поддержки боевого духа.

Также участники вместе с бойцами читали литературные произведения о войне и смотрели тематические видеоролики. В ряде учреждений прошли выставки и творческие выступления.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев стал председателем Общественного совета региональной программы «Герои Подмосковья».